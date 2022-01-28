Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

Зеленский даст интервью иностранным СМИ – где смотреть

Мария Дмитренко
28 января, 15:49
Общение с журналистами состоится сегодня, 28 января

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 января, даст большое интервью представителям иностранных СМИ. Встреча начнется ориентировочно в 17:15.

Трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Реклама

Последние заявления президента