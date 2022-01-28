Зеленский даст интервью иностранным СМИ – где смотреть

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 января, даст большое интервью представителям иностранных СМИ. Встреча начнется ориентировочно в 17:15.
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Последние заявления президента
- 25 января президент Владимир Зеленский обратился к народу Украины с очередным видеообращением. Он рассказал о ситуации на украинской границе и почему дипломаты бегут из Украины.
- На день ранее Зеленский выступил по итогам заседания СНБО. Тогда он заявил, что Украина делает все для деэскалации ситуации на Донбассе.
- Также президент говорил, что Украина должна переходить к наступательным действиям для отстаивания своих национальных интересов. Он заверил, что у нас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии.
- Кроме того, Зеленский в режиме видеоконференции дал интервью американской журналистке Лалли Веймут из The Washington Post. Глава государства говорил о ситуации в сфере безопасности вокруг Украины и в Европе, последствиях недавних кибератак, вероятности эскалации Россией вооруженной агрессии, а также о введении санкций.