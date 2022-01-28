Зеленский даст интервью иностранным СМИ – где смотреть

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 января, даст большое интервью представителям иностранных СМИ. Встреча начнется ориентировочно в 17:15.

Трансляцию можно будет посмотреть здесь:

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