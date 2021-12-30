"Зайти зможуть десантні судна з БТР та БМП": що говорять про план РФ атакувати Україну з Азовського моря

Наступ може розпочатися в Азовському морі з наступною висадкою росіян на український берег. Фото: колаж "Сьогодні"

Західні ЗМІ з посиланням на розвідку США попередили, що Росія планує атакувати Україну з Азовського моря. Сайт "Сьогодні" з'ясував, наскільки реальне вторгнення з моря, чи цей плацдарм є переважним для армії РФ і чи зможуть ЗСУ зупинити наступ супротивника.

Атака з моря

25 грудня американська газета The Washington Post опублікувала статтю із заголовком "У їхньому спільному морі Україна та Росія вже щодня ризикують зіткнутися з прямим конфліктом". У матеріалі повідомляється, що за даними розвідки США, Росія планує масштабний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових. Атака може статися з боку Азовського моря.

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"Є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні райони України, які постраждали від війни. Йдеться про сухопутний коридор в окупований Крим та важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Саме тому наступ може розпочатися в морі, яке поділяє дві країни, з наступною висадкою росіян на український берег", – йдеться у статті.

Наступ може початися у морі, яке поділяє дві країни / Фото: REUTERS

Водночас командування Військово-морських сил України повідомило, що український флот обмежений у своєму русі Азовським морем через те, що Росія регулярно закриває деякі його зони для "артилерійських навчань".

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"Цього місяця українські Військово-морські сили заявили, що майже 70% Азовського моря було заблоковано для транспорту через навігаційні попередження Москви" , – інформує пресслужба відомства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба У коментарі для The Washington Post зазначив, що сьогоднішнє домінування Росії в Азовському морі дасть їй перевагу у разі війни для тиску на південні прибережні міста України.

"За нинішніх обставин Росія диктує ситуацію на Азові і в основному використовує його як театр військових дій. Якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких дій доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу" , – сказав глава українського МЗС.

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Дмитро Куліба: "Росія диктує ситуацію на Азові" / Фото: Facebook

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будівництво нової військово-морської бази в Азовському порту Бердянськ буде прискорено, щоб "відбити російську агресію у цьому регіоні".

Чи є перевага для РФ

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначає, що Азовське море має певну перевагу порівняно з іншими територіями, які противник може використати для вторгнення.

"Цей плацдарм зручний для Росії тим, що Азовське море є спільним з Україною, а наш кордон перебуває на узбережжі. Тобто російські судна можуть підійти впритул до берега, не порушивши при цьому норми міжнародного права. Враховуючи, що армія Росії в 4 рази потужніша за українську за особовим складом і технікою, а також значно виграє за кількістю сучасного озброєння, нам нелегко протистоятиме атаці", – каже "Сьогодні" Романенко.

Ігор Романенко: "Російські судна можуть підійти впритул до берега" / Фото: Facebook

Спільне море під контролем Росії

З ним погоджується військовий експерт Олег Жданов.

"У 2003 році було підписано договір про співпрацю України та Росії в Азовському морі та Керченській протоці, згідно з яким було визначено, що Азовське море є водоймою обох держав. Проте фактично Росія стала повністю контролювати Азовське море і її військові кораблі постійно ганяють українських рибалок", – каже Жданов.

До речі, у вересні 2021 року представник США в ОБСЄ Джордж Кент заявив, що Росія продовжує блокувати вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях, тим самим порушуючи норми міжнародного права.

Джордж Кент: "Росія порушує норми міжнародного права" Фото: скріншот

Чи атакує Росія з боку Азовського моря

Водночас Жданов сумнівається, що Росія атакує Україну з боку Азовського моря.

"Біля узбережжя України мілководне море. Там не пройдуть великі судна, зайти зможуть лише десантні кораблі, кожен із яких перевозить батальйон солдатів та кілька БТР чи БМП", – пояснює Жданов.

Експерт зазначає, що сьогодні у складі Чорноморського флоту РФ перебувають 7 великих десантних кораблів. З них 1 корабель перебуває у ремонті, 2 – входять до так званого "сирійського експреса" і постійно постачають російські бази в Сирії продовольством, пальним, а також забезпечують ротацію особового складу. Ще один – чергує біля узбережжя Криму.

"Отже, залишається три десантні кораблі, які теоретично можуть атакувати Україну. Три кораблі доправлять до українського берега три батальйони солдатів. Це приблизно 1500 людей. З таким військом вторгатися в Україну безглуздо", – каже Жданов.

Десантний корабель перевозить батальйон солдатів та кілька БТР чи БМП / Фото: Минобороны РФ

Військовий експерт Сергій Грабський впевнений, що Генштаб РФ не розглядає вторгнення в Україну з боку Азовського моря як реальну операцію.

"Це безглуздо з погляду військової тактики. Глибина Азовського моря біля узбережжя України – 12 метрів. Осадка (глибина занурення у воду. – Ред.) десантного корабля – 6 метрів. Просування суден такого класу до берега буде для них небезпечним. Та й атака такої маленької кількості солдатів не буде ефективною, сили противника будуть знищені підрозділами ЗСУ ще на етапі висадки.

Сергій Грабський: "Вторгнення з Азовського моря безглуздо з погляду військової тактики" / Фото: Facebook

Чи є сенс у "азовському вторгненні"

Експерт також не бачить доцільності такої операції.

"Не бачу сенсу у вторгненні з Азовського моря. Які завдання воно вирішить? Повний контроль над морем? У Росії він і так є. Захоплення Маріуполя та Бердянська? Ці міста не впливають на виконання стратегічних завдань", – каже Грабський.

На його думку, атака з Азовського моря може бути успішною лише як окремий компонент під час масштабного вторгнення з усіх боків, але не як основний удар по Україні.

Олег Жданов також упевнений, що загрози початку війни із Росією з боку Азовського моря немає.

"Українська армія готова відбити атаку трьох батальйонів. І в Росії це розуміють. Такий варіант у Москві можуть розглядати лише як збройну провокацію, але не як повномасштабне вторгнення", – резюмував Жданов.

Олег Жданов: "Українська армія готова відбити атаку трьох батальйонів" / Фото: Facebook

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