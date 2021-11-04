Ярош лише добу був радником головнокомандувача ЗСУ – ЗМІ

Дмитро Ярош збирався продуктивно попрацювати з Валерієм Залужним / Колаж "Сьогодні"

Колишній лідер радикального руху "Правий сектор", командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош втратив посаду радника головнокомандувача Збройних сил України, яким він пробув менше доби. Сталося це на тлі відставки міністра Оборони Андрія Тарана.

Про це заявив Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "НАШ" з посиланням на джерела.

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"Дмитро Ярош втратив посаду радника. Це сталося сьогодні. Тому що не можна ставити одіозні постаті, навіть які робили, можливо, добрі справи. Не можна ставити за нової влади" , – зазначив Пальчевський.

Плани

Сам Дмитро Ярош поки не заявляв про свою відставку з посади радника командувача ЗСУ. У коментарях, які Ярош давав напередодні увечері, він охоче ділився своїми великими планами на цій посаді.

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"Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо", – сказав Дмитро Ярош у інтерв'ю "Радіо Свобода" .

Як розвивалися події