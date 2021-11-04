Ярош всего сутки был советником главнокомандующего ВСУ – СМИ

Дмитрий Ярош собирался продуктивно поработать с Валерием Залужным / Коллаж "Сегодня"

Бывший лидер радикального движения "Правый сектор", командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош лишился поста советника главнокомандующего Вооруженных сил Украины, на котором он пробыл менее суток. Произошло это на фоне отставки министра Обороны Андрея Тарана.

Об этом заявил Андрей Пальчевский в эфире телеканала "НАШ" со ссылкой на свои источники.

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"Дмитрий Ярош лишился поста советника. Это произошло сегодня. Потому что нельзя ставит одиозные фигуры, даже которые делали, может быть, хорошие дела. Нельзя ставить при новой власти", — отметил Пальчевский.

Планы

Сам Дмитрий Ярош пока не заявлял о своей отставке с поста советника командующего ВСУ. В комментариях, которые Ярош давал накануне вечером, он охотно делился своими большими планами на данном посту.

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"Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, он соответственно имеет определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с украинской молодежью, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но мне еще нужно в курс дел войти. Но работы очень много, я уверен, что мы ее сделаем", – сказал Дмитрий Ярош в интервью "Радио Свобода".

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