Ярош одразу після призначення у ЗСУ "надерзив" Зеленському

Ярош "наїхав" на Зеленського? Колаж "Сьогодні"
Новоспечений радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що в українській армії президент Володимир Зеленський не надто в авторитеті і розкритикував за недостатню роботу щодо забезпечення військових.
Про це він сказав Радіо НВ.
"Чесно кажучи, я не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача (серед військових)", – сказав він.
Ярош вказав на проблему із матеріальним забезпеченням армії, яка поки що не вирішується: немає стимуляції зарплатами, соціальними виплатами.
"Якщо вже кілька років не підвищується грошове забезпечення, то від цього авторитет не зростатиме. Треба набагато активніше працювати людині, яка має практично всю владу в цій державі: перебуває на посаді верховного головнокомандувача, президента, контролює більшість у Верховній Раді, уряд. Збройні сили не повинні бути не в пріоритеті, тобто тут дуже важливо, щоб він правильно робив, тоді матиме авторитет в армії", – сказав радник головнокомандувача ЗСУ.
Призначення Яроша у ЗСУ
2 листопада Ярош повідомив, що отримав посаду радника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та навіть похвалився новим посвідченням. Але наступного дня у ЗМІ з'явилася інформація, мовляв, Яроша вже зняли з цієї посади. Офіційного підтвердження цього поки що не було.
Тим часом на російському ТБ паніка через нову посаду Яроша. Головна пропагандистка російського телебачення Ольга Скабєєва забила на сполох у прямому ефірі.
Ярош – "правосек", військовий, депутат і просто "нічний жах" росіян
- Дмитро Ярош найбільше відомий саме як один із ініціаторів громадського руху "Правий сектор", який особливо був помічений наприкінці 2013-го – на початку 2014 років на Євромайдані. Тоді ж він виступив лідером цього руху.
- Після Майдану він вирушив на Донбас – з 2014 року брав участь у формуванні добровольчих загонів боротьби з російською агресією на сході України. Влітку того року він оголосив про створення на базі силового блоку "Правого сектору" Добровольчого українського корпусу (ДУК). У січні 2015-го навіть отримав поранення.
- Ярош навіть балотувався у президенти на позачергових виборах 2014-го, але став лише 11-м. Зате зміг потрапити до парламенту і став народним депутатом, але не увійшов до жодної фракції. Став заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.
- А ось у Росії він як червона ганчірка для бика, окупанти навіть придумали відомий фейк про "візитку Яроша". У Росії він є фігурантом кримінальних справ, є і рішення суду про заочний арешт українця.