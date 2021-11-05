Ярош одразу після призначення у ЗСУ "надерзив" Зеленському

Ярош "наїхав" на Зеленського? Колаж "Сьогодні"

Новоспечений радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що в українській армії президент Володимир Зеленський не надто в авторитеті і розкритикував за недостатню роботу щодо забезпечення військових.

Про це він сказав Радіо НВ.

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"Чесно кажучи, я не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача (серед військових)", – сказав він.

Ярош вказав на проблему із матеріальним забезпеченням армії, яка поки що не вирішується: немає стимуляції зарплатами, соціальними виплатами.

"Якщо вже кілька років не підвищується грошове забезпечення, то від цього авторитет не зростатиме. Треба набагато активніше працювати людині, яка має практично всю владу в цій державі: перебуває на посаді верховного головнокомандувача, президента, контролює більшість у Верховній Раді, уряд. Збройні сили не повинні бути не в пріоритеті, тобто тут дуже важливо, щоб він правильно робив, тоді матиме авторитет в армії", – сказав радник головнокомандувача ЗСУ.

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Призначення Яроша у ЗСУ

2 листопада Ярош повідомив, що отримав посаду радника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та навіть похвалився новим посвідченням. Але наступного дня у ЗМІ з'явилася інформація, мовляв, Яроша вже зняли з цієї посади. Офіційного підтвердження цього поки що не було.

Тим часом на російському ТБ паніка через нову посаду Яроша. Головна пропагандистка російського телебачення Ольга Скабєєва забила на сполох у прямому ефірі.

Ярош – "правосек", військовий, депутат і просто "нічний жах" росіян