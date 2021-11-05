Ярош сразу после назначения в ВСУ "надерзил" Зеленскому

Ярош "наехал" на Зеленского? Коллаж "Сегодня"

Новоиспеченный советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что в украинской армии президент Владимир Зеленский не особо в авторитете и раскритиковал за недостаточную работу по обеспечению военных.

Об этом он сказал Радио НВ.

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"Честно говоря, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего (среди военных)", – сказал он.

Ярош указал на проблему с материальным обеспечением армии, которая пока не решается: нет стимуляции зарплатами, социальными выплатами.

"Если уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от этого авторитет расти не будет. Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве: находится на должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной Раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии", – сказал советник главнокомандующего ВСУ.

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Назначение Яроша в ВСУ

2 ноября Ярош сообщил, что получил должность советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и даже похвастался новым удостоверением. Но на следующий день в СМИ появилась информация, мол, Яроша уже сняли с этой должности. Официального подтверждения этому пока не было.

Тем временем на российском ТВ паника из-за новой должности Яроша. Главная пропагандистка российского телевидения Ольга Скабеева забила тревогу в прямом эфире.

Ярош – "правосек", военный, депутат и просто "ночной кошмар" россиян