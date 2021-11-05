Ярош сразу после назначения в ВСУ "надерзил" Зеленскому

Ярош "наехал" на Зеленского? Коллаж "Сегодня"
Новоиспеченный советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что в украинской армии президент Владимир Зеленский не особо в авторитете и раскритиковал за недостаточную работу по обеспечению военных.
Об этом он сказал Радио НВ.
"Честно говоря, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего (среди военных)", – сказал он.
Ярош указал на проблему с материальным обеспечением армии, которая пока не решается: нет стимуляции зарплатами, социальными выплатами.
"Если уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от этого авторитет расти не будет. Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве: находится на должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной Раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии", – сказал советник главнокомандующего ВСУ.
Назначение Яроша в ВСУ
2 ноября Ярош сообщил, что получил должность советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и даже похвастался новым удостоверением. Но на следующий день в СМИ появилась информация, мол, Яроша уже сняли с этой должности. Официального подтверждения этому пока не было.
Тем временем на российском ТВ паника из-за новой должности Яроша. Главная пропагандистка российского телевидения Ольга Скабеева забила тревогу в прямом эфире.
Ярош – "правосек", военный, депутат и просто "ночной кошмар" россиян
- Дмитрий Ярош больше всего известен именно как один из инициаторов общественного движения "Правый сектор", которое особенно было замечено в конце 2013-го – начале 2014 годов на Евромайдане. Тогда же он выступил как лидер этого движения.
- После Майдана он отправился на Донбасс – с 2014 года принимал участие в формировании добровольческих отрядов по борьбе с российской агрессией на востоке Украины. Летом того года он объявил о создании на базе силового блока "Правого сектора" Добровольческого украинского корпуса (ДУК). В январе 2015-го даже получил ранение.
- Ярош даже баллотировался в президенты на внеочередных выборах в 2014-м, но стал лишь 11-м. Но зато смог попасть в парламент и стал народным депутатом, но не вошел ни в одну фракцию. Стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
- А вот в России он как красная тряпка для быка, оккупанты даже придумали известный фейк о "визитке Яроша". В России он является фигурантом уголовных дел, есть и решение суда о заочном аресте украинца.