"Я знав, що мене можуть вбити": Саакашвілі із суду звернувся до українців

Саакашвілі передав вітання українцям. Колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі із суду звернувся до українців, а також відмовився визнати правосуддя Грузії.

Про це він сказав під час сьогоднішнього засідання у Тбіліському суді.

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"Я хочу поінформувати вас (українців) про те, що стосовно мене використовували тортури та нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цього в Україні. Я дуже вам вдячний", – сказав він.

Саакашвілі пояснив, що кинув престижну та високооплачувану роботу в Україні з великої любові до Грузії і він чудово уявляв, що на нього може чекати на батьківщині.

"Я відклав все у бік, відмовився – принаймні тимчасово, – і приїхав. Я точно знав, що мене можуть убити дорогою або коли я приїду... Я не визнаю прокуратури та грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною наперед написаної комедії", – заявив політик.

Суд над Саакашвілі