"Я знав, що мене можуть вбити": Саакашвілі із суду звернувся до українців

Саакашвілі передав вітання українцям. Колаж "Сьогодні"
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі із суду звернувся до українців, а також відмовився визнати правосуддя Грузії.
Про це він сказав під час сьогоднішнього засідання у Тбіліському суді.
"Я хочу поінформувати вас (українців) про те, що стосовно мене використовували тортури та нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цього в Україні. Я дуже вам вдячний", – сказав він.
Саакашвілі пояснив, що кинув престижну та високооплачувану роботу в Україні з великої любові до Грузії і він чудово уявляв, що на нього може чекати на батьківщині.
"Я відклав все у бік, відмовився – принаймні тимчасово, – і приїхав. Я точно знав, що мене можуть убити дорогою або коли я приїду... Я не визнаю прокуратури та грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною наперед написаної комедії", – заявив політик.
Суд над Саакашвілі
- Сьогоднішній судовий процес пов'язаний із справою, в якій Міхеїл Саакашвілі, Давид Кезерашвілі, Зураб Адеїшвілі, Гігі Угулава та Вано Мерабішвілі звинувачуються у розгоні мітингу, вторгненні на телеканал "Імеді" та захопленні парку Мтацмінда.
- Напередодні лікарі діагностували у Саакашвілі психічний розлад, хоч він не завадилв взяти йому участь у суді. Але все ж таки колишній президент Грузії потребує стаціонарного лікування.
- Днями Саакашвілі записав звернення до грузинського народу, в якому заявив, що Путін робить все для його ліквідації, але руками грузинської влади.