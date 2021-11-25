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"Путін робить все для моєї ліквідації": нове звернення Саакашвілі

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 10:40
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Політик розповів, у якому випадку погодиться брати участь у суді та звернувся до грузинів
Саакашвілі розкрив підступний план Путіна. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі розкрив підступний план Путіна. Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який все ще перебуває у важкому стані, заявив, що президент РФ Володимир Путін домагається його ліквідації, а грузинська влада взяла його у заручники.

Про це він написав на Facebook у своєму зверненні до грузинського народу.

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"Велика подяка за порятунок мого життя. Путін руками Іванішвілі робить все для моєї фізичної ліквідації, я в цьому певен. Якби не ваші численні дії, мужність та компетентність Ніно Ломджарії (омбудсмена Грузії), якби не одностайність опозиції та громадянського суспільства у відстоюванні західної орієнтації країни, якби не тиск міжнародного співтовариства, нічого не вийшло б", – написав він.

Готовий до справедливого суду

Саакашвілі вважає, що грузинська влада взяла його в заручники, а в суді він не має шансів домогтися справедливості, оскільки не розраховує на неупереджений і незалежний судовий процес.

"Я повторюю цю пропозицію і заявляю, що я, на відміну від Іванішвілі (засновника провладної партії "Грузинська мрія". – Ред.), не боюся відкрито та публічно постати перед справедливим судом. дайте мені право на несправедливий суд і право бути присутнім на моїх судових процесах, де я говоритиму з грузинським народом, а не з Іванішвілі та його маріонетками", – наголосив політик.

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Закликав грузинів до боротьби

Він упевнений, що звільнити його зможе лише ініціативна група, яка одноосібно координуватиме цей процес.

"Нагадаю, я не бачу себе в жодній конфігурації майбутнього уряду. Взявши мене в заручники та заборонивши зв'язки з громадськістю, я думаю, що Іванішвілі не лише хоче мені помститися, а й суттєво перешкоджає формуванню нового коаліційного уряду шляхом дострокових виборів. Ми не маємо допустити цього. Найближчі тижні дуже важливі… Залучайте всіх до участі. Ті, хто не може вийти, допомагають демонстрантам із їжею. Тому ані кроку назад, а активність, активність та активність", – резюмував Саакашвілі.

Що там із Саакашвілі у неволі?

  • 19 листопада експрезидента Грузії перевели із тюремної лікарні до військового шпиталю. У зв'язку з цим він припинив голодування. Саакашвілі привезли до шпиталю під Тбілісі на реанімобілі.
  • Його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що для лікування політика буде потрібна допомога психолога та психіатра. За його словами, у Саакашвілі може бути посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації. А ось мати політика заявила, що ситуація із сином набагато краща, ніж попередніми днями.
  • Тим часом грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія розповів, як можуть судити Саакашвілі, та закликала громадськість підтримати Міхо.

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