"Я знал, что меня могут убить": Саакашвили из суда обратился к украинцам

Саакашвили передал привет украинцам. Коллаж "Сегодня"
Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили из суда обратился к украинцам, а также отказался признать правосудие Грузии.
Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания в Тбилисском суде.
"Я хочу проинформировать вас (украинцев) о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен" ,- сказал он.
Саакашвили объяснил, что бросил престижную и высокооплачиваемую работу в Украине из большой любви к Грузии и он отлично представлял, что его может ждать на родине.
"Я отложил все в сторону, отказался – по крайней мере временно, — и приехал. Я точно знал, что меня могут убить по дороге или когда я приеду … Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", – заявил политик.
Суд над Саакашвили
- Сегодняшний судебный процесс связан с делом, в котором Михеил Саакашвили, Давид Кезерашвили, Зураб Адеишвили, Гиги Угулава и Вано Мерабишвили обвиняются в разгоне митинга, вторжении на телеканал "Имеди" и захвате парка Мтацминда.
- Накануне врачи диагностировали у Саакашвили психическое расстройство, хотя оно не помешало принять ему участие в суде. Но все же бывший президент Грузии нуждается в стационарном лечении.
- На днях Саакашвили записал обращение к грузинскому народу, в котором заявил, что Путин делает все для его ликвидации, но руками грузинских властей.