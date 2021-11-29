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Врачи подозревают у Саакашвили психическое расстройство, но это не помешает его судить

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 ноября, 08:49
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Бывший президент Грузии нуждается в стационарном лечении
Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое расстройство. Фото: коллаж "Сегодня"
Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое расстройство. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировали синдром посттравматического стрессового расстройства.

Об этом сообщает Грузия Online.

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"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика", – сказала президент Центра.

В то же время у Саакашвили обнаружили энцефалопатию, которая стала следствием голодовки. По словам Джишкариани, бывший президент Грузии нуждается в стационарном лечении и реабилитации.

"Решение о судебном процессе он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд", – добавила Джишкариани.

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Судебный процесс назначен на 29 ноября. Пока неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на нем.

Пытки над Саакашвили

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили подвергается пыткам. Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня член оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе установил, что у стен военного госпиталя в городе Гори, где находится Михаил, системно размещают автомобиль, излучающий электромагнитные волны. Они вызывают психические расстройства и в общем деструктивно влияют на здоровье, в случае системного использования – приводят к летальным исходам", – отметила нардеп.

По ее словам, излучение опасно для всех в радиусе 100 метров.

"Для объяснения, насколько этот механизм угрожает, Георгий приводит цифры: "Общегородские GPS-антенны излучают 18 Вт, мощность этого автомобиля не менее 200 Вт". Такие действия, являющиеся реальной пыткой, ни при каких обстоятельствах недопустимы!" – заявила Ясько.

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Чаладзе считает, что власти Грузии хотят избавиться от Саакашвили таким образом. Об этом депутат сказал 28 ноября грузинскому телеканалу "Пирвели".

"Это оборудование – не игрушка. Эта машина стоит под его окнами с того момента, как Саакашвили был доставлен в Гори", – заявил политик.

Он призвал отреагировать на ситуацию омбудсмена Грузии и дипломатов.

ПТСР является тяжелым психическим состоянием, которое оказывает очень сильное негативное воздействие на психику человека. Его травматичность связана с ощущением своей беспомощности или невозможности действовать в опасной ситуации. Люди с ПТСР могут быть подвержены депрессии, паническим атакам, агрессивности или суицидальному поведению.

Задержание Саакашвили

  • Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку.
  • После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • Позже стало известно, что у него началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.
  • Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.

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