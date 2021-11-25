"Путин делает все для моей ликвидации": новое обращение Саакашвили

Политик рассказал, в каком случае согласится участвовать в суде и обратился к грузинам

Саакашвили раскрыл коварный план Путина. Коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который все еще находится в тяжелом состоянии, заявил, что президент РФ Владимир Путин добивается его ликвидации, а грузинская власть взяла его в заложники.

Об этом он написал на Facebook в своем обращении к грузинскому народу.

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"Большое вам спасибо за спасение моей жизни. Путин руками Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен. Если бы не ваши многочисленные действия, мужество и компетентность Нино Ломджарии (омбудсмена Грузии), если бы не единодушие оппозиции и гражданского общества в отстаивании западной ориентации страны, если бы не давление международного сообщества, ничего бы не вышло", – написал он.

Готов к справедливому суду

Саакашвили считает, что грузинская власть взяла его в заложники, а в суде у него нет шансов добиться справедливости, поскольку не рассчитывает на беспристрастный и независимый судебный процесс.

"Я повторяю это предложение и заявляю, что я, в отличие от Иванишвили (основателя провластной партии "Грузинская мечта". – Ред.), не боюсь открыто и публично предстать перед справедливым судом. Дайте мне право на несправедливый суд и право присутствовать на моих судебных процессах, где я буду говорить с грузинским народом, а не с Иванишвили и его марионетками", – подчеркнул политик.

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Призвал грузин к борьбе

Он уверен, что освободить его сможет только инициативная группа, которая единолично будет координировать этот процесс.

"Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства. Взяв меня в заложники и запретив связи с общественностью, я думаю, что Иванишвили не только хочет мне отомстить, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов. Мы не должны допустить этого. Ближайшие недели очень важны … Привлекайте всех к участию. Те, кто не может выйти, помогают демонстрантам с едой. Поэтому ни шага назад, а активность, активность и активность", – резюмировал Саакашвили.

Что там с Саакашвили в неволе?