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Лікарі підозрюють у Саакашвілі психічний розлад, але це не завадить його судити

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 листопада, 08:49
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Колишній президент Грузії потребує стаціонарного лікування
Лікарі діагностували у Саакашвілі посттравматичний розлад. Фото: колаж "Сьогодні"
Лікарі діагностували у Саакашвілі посттравматичний розлад. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Центру "Емпатія" Маріам Джішкаріані заявила, що у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі діагностували синдром посттравматичного стресового розладу.

Про це повідомляє Грузія Online.

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"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі, є також неврологічна симптоматика", – сказала президент Центру.

Водночас у Саакашвілі виявили енцефалопатію, яка стала наслідком голодування. За словами Джишкаріані, колишній президент Грузії потребує стаціонарного лікування та реабілітації.

"Рішення про судовий процес він ухвалить сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду", – додала Джішкаріані.

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Судовий процес призначено на 29 листопада. Поки невідомо, чи дасть пенітенціарний заклад можливість Саакашвілі бути присутнім на ньому.

Катування Саакашвілі

Народний депутат України від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила, що Саакашвілі піддається тортурам. Про це вона написала у Facebook.

"Сьогодні член опозиційної партії Грузії "ЄНР" Георгій Чаладже установив, що біля стін військового шпиталю в місті Горі, де перебуває Михайло, системно розміщують автомобіль, який випромінює електромагнітні хвилі. Вони викликають психічі розлади і, в загальному, деструктивно впливають на здоров’я, у разі системного використання призводять до летальних наслідків", – зазначила нардепка.

За її словами, випромінювання є небезпечним для всіх у радіусі 100 м.

"Для пояснення, наскільки цей механізм є загрозливим, Георгій наводить цифри – "загальноміські GPS-антени випромінюють 18 Вт, потужність цього автомобіля не менше ніж 200 Вт". Такі дії, що є реальним катуванням, ні за яких обставин не є допустимими!" – заявила Ясько.

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Чаладзе вважає, що влада Грузії хоче позбутися Саакашвілі таким чином. Про це депутат сказав 28 листопада грузинському телеканалу "Пірвелі".

"Це обладнання – не іграшка. Ця машина стоїть під його вікнами з того моменту, як Саакашвілі був доставлений у Горі", – заявив політик.

Він закликав відреагувати на ситуацію омбудсмена Грузії та дипломатів.

ПТСР є важким психічним станом, який дуже сильно негативно впливає на психіку людини. Його травматичність пов'язана з відчуттям своєї безпорадності чи неможливості діяти у небезпечній ситуації. Люди з ПТСР можуть бути схильними до депресії, панічних атак, агресивності або суїцидальної поведінки.

Затримання Саакашвілі

  • Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька кримінальних справ, які сам Саакашвілі вважає політичними. З дня затримання 1 жовтня на знак протесту він продовжує голодування.
  • Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.
  • Пізніше стало відомо, що у нього почалася кривава блювота і йому необхідний гастроентеролог.
  • Саакашвілі погодився на переведення до шпиталю в Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.

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