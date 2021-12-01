"Я не отримував вказівок": Єрмак поставив крапку у головній таємниці "вагнергейту"

Єрмак розповів, чи була команда від Зеленського перенести операцію. Колаж "Сьогодні"

Голова офісу президента Андрій Єрмак, який вже дав свідчення в ДБР, заявив, що не отримував від глави держави Володимира Зеленського дозволу на перенесення спецоперації із затримання "вагнерівців" і не передавав такої санкції на той момент начальнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

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На запитання журналіста, чи президент давав санкцію на цю операцію, він відповів: "Ні, не давав".

"Я, звісно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я це хочу пояснити. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку говорить пан Бурба, не було… Дивіться, є така операція, як документування бойовиків, і це чудова операція, яка блискуче проведена нашою розвідкою. Так от, документування та розслідування злочинів йшло тривалий час і триває досі", – сказав Єрмак.

За його словами, він мав дуже коротку розмову з Бурбою на Банковій.

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"Бурба справді зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповідь на якісь запитання. На що, добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, звичайно, я не отримував жодних команд та вказівок від президента. Взагалі, президент особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами. Так, іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутніми на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі", – заявив голова ОПУ.

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