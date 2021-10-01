Виїхали в Трускавець і вже весело: "слуги" переселили журналістів в інший вагон

"Слуги народу" забронювали весь вагон. Колаж "Сьогодні"

Слуги народу "вирушили до Трускавця на поїзді, але по дорозі трапився казус – зі спеціального "депутатського" вагона переселили в інший для простих людей двох журналістів, щоб вони звільнили місця для депутатів.

Про це написала в Facebook журналіст Анна Стешенко.

Реклама

Наявність квитків у представників ЗМІ депутати "перебили" документом про "примусову пересадку пасажирів".

"Трускавець-2. На старті вже весело. Ми з Ольгою Москалюк заздалегідь купили квитки на поїзд "Київ-Трускавець". З нашим "щастям" ми потрапили у вагон зі "слугами народу". Зайняли місця, як то кажуть, відповідно до придбаних квитків. І тут приходять два нардепа (прізвищ називати не буду). І, як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця", – написала Стешенко.

Реклама

Але далі було ще веселіше. За її словами, прийшов начальник поїзда і показав телеграму.

"У ній – "Про пересадку пасажирів... у зв'язку з ОГП". Бідний начальник поїзда переплутав на нервах: "У зв'язку з поїздкою ОПГ". Ми сміялися – ОПГ, так ОПГ. У підсумку нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними", – повідомила вона.

Документ про пересадку пасажирів. Фото: facebook.com/annasteshenko

Журналіст додала, що вагон у "слуг" краще, а один із нардепів пожартував, мовляв, поїзд довго відмивали перед поїздкою депутатів.

Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари", а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.