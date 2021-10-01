Выехали в Трускавец и уже весело: "слуги" переселили журналистов в другой вагон

"Слуги народа" забронировали весь вагон. Коллаж "Сегодня"

Слуги народа" отправились в Трускавец на поезде, но по дороге случился казус – из специального "депутатского" вагона переселили в другой для простых людей двух журналистов, чтобы они освободили места для депутатов.

Об этом написала в Facebook журналист Анна Стешенко.

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Наличие билетов у представителей СМИ депутаты "перебили" документом о "принудительной пересадке пассажиров".

"Трускавец-2. На старте уже весело. Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно купленным билетам. И здесь приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И, как оказалось, у двух депутатов купленные билеты на наши места", – написала Стешенко.

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Но дальше было еще веселее. По ее словам, пришел начальник поезда и показал телеграмму.

"В ней – "О пересадке пассажиров... в связи с ОГП". Бедный начальник поезда перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Мы смеялись – ОПГ, так ОПГ. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными"", – сообщила она.

Документ о пересадке пассажиров. Фото: facebook.com/annasteshenko

Журналист добавила, что вагон у "слуг" лучше, а один из нардепов пошутил, мол, поезд долго отмывали перед поездкой депутатов.

Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.