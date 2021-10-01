Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

Выехали в Трускавец и уже весело: "слуги" переселили журналистов в другой вагон

Сергей Мартынец
1 октября, 10:54
У двух депутатов и двух журналистов оказались билеты на одни и те же места – на помощь слугам пришел начальник поезда

"Слуги народа" забронировали весь вагон. Коллаж "Сегодня"

Слуги народа" отправились в Трускавец на поезде, но по дороге случился казус – из специального "депутатского" вагона переселили в другой для простых людей двух журналистов, чтобы они освободили места для депутатов.

Об этом написала в Facebook журналист Анна Стешенко.

Реклама

Наличие билетов у представителей СМИ депутаты "перебили" документом о "принудительной пересадке пассажиров".

"Трускавец-2. На старте уже весело. Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно купленным билетам. И здесь приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И, как оказалось, у двух депутатов купленные билеты на наши места", написала Стешенко.

Реклама

Но дальше было еще веселее. По ее словам, пришел начальник поезда и показал телеграмму.

"В ней – "О пересадке пассажиров... в связи с ОГП". Бедный начальник поезда перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Мы смеялись – ОПГ, так ОПГ. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными"", сообщила она.

Документ о пересадке пассажиров. Фото: facebook.com/annasteshenko

Журналист добавила, что вагон у "слуг" лучше, а один из нардепов пошутил, мол, поезд долго отмывали перед поездкой депутатов.

Трускавец-2 для "слуг народа"

  • Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.
  • Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.
  • Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.
  • Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Реклама

Реклама