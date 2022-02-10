В Україні схвалили введення військ НАТО: результати опитування

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Українці вважають, що Захід має допомогти Україні для захисту від російської агресії додатковими санкціями проти РФ, постачанням зброї, а також розміщенням своїх військ на українській території. Військова присутність – це одна з найпопулярніших відповідей на запитання, якої допомоги не вистачає Україні від ЄС та США.
Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, проведеного на замовлення Сьогодні Ми поцікавилися в українців, якої підтримки США, ЄС та Великої Британії не вистачає Україні в ситуації з можливою військовою загрозою РФ.
Варіант "запровадження додаткових санкцій проти Росії" обрали 33,9% респондентів. Розміщення іноземних військ на території України бажають 29,6% учасників опитування. 25,3% сподіваються на нове постачання озброєнь українській армії.
19,7% вважають, що Україні потрібна додаткова фінансова допомога. 11,6% опитаних вважають, що Захід робить достатньо для допомоги Україні. 29,8% не змогли відповісти.
Як проводилося опитування
Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 9 лютого 2022 р. Розмір вибірки – 1000 респондентів.
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Військова допомога Україні
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Канада 5 лютого відправила до України транспортний літак із нелетальним військовим обладнанням.