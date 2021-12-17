Вторгнення не буде? У Байдена розповіли про плани Путіна на Україну

Експерти мають сумніви, на кого працює Джейк Салліван / Колаж "Сьогодні"

Таку заяву зробив радник адміністрації президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, якого ЗМІ називають дуже лояльним представником Вашингтону до Російської Федерації.

"Ми, в принципі, готові до діалогу. Нині Росія виклала свої побоювання стосовно дій Америки та НАТО. Ми збираємось викласти наші побоювання", – сказав Салліван, передає PBS NewsHour.

Реклама

Дані розвідки

Крім того, останні дані американської розвідки базуються на тому, що президент РФ Володимир Путін не має ухваленого рішення на столі щодо військових дій на території України.

"Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він ще не ухвалив рішення, тому жодних змін із минулого тижня... щодо цього немає", – заявив він.

Також, за словами Саллівана, не варто побоюватися поганих сценаріїв. Цитата радника Білого дому звучить так: "Путін, схоже, не має наміру вторгатися в Україну".

Реклама

Ситуація