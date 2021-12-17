Вторжения не будет? У Байдена рассказали о планах Путина на Украину

У экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан / Коллаж "Сегодня"
Такое заявление сделал советник администрации президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, которого СМИ называют весьма лояльным представителем Вашингтона к Российской Федерации.
"Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – сказал Салливан, передает PBS NewsHour.
Данные разведки
Кроме того, последние данные американской разведки базируются на том, что у президента РФ Владимира Путина нет принятого решения на столе относительно военных действий на территории Украины.
"Текущая оценка правительства США состоит в том, что он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели... в этом отношении нет", – заявил он.
Также, по словам Салливана, не стоит опасаться плохих сценариев. Цитата советника Белого дома звучит так: "Путин, похоже, не собирается вторгаться на Украину".
Ситуация
- Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с НАТО о возможной агрессии Российской Федерации против Украины.
- Сам президент Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал военную помощь и санкции против РФ в случае вторжения. Но уточнил: американские солдаты воевать с россиянами не будут.
- Тем временем Кремль анонсировал новые переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена. Формат выбран прежним – видеосвязь.