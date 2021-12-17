Вторжения не будет? У Байдена рассказали о планах Путина на Украину

У экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан / Коллаж "Сегодня"

Такое заявление сделал советник администрации президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, которого СМИ называют весьма лояльным представителем Вашингтона к Российской Федерации.

"Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – сказал Салливан, передает PBS NewsHour.

Реклама

Данные разведки

Кроме того, последние данные американской разведки базируются на том, что у президента РФ Владимира Путина нет принятого решения на столе относительно военных действий на территории Украины.

"Текущая оценка правительства США состоит в том, что он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели... в этом отношении нет", – заявил он.

Также, по словам Салливана, не стоит опасаться плохих сценариев. Цитата советника Белого дома звучит так: "Путин, похоже, не собирается вторгаться на Украину".

Реклама

Ситуация