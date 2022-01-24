Другий термін Зеленського під загрозою

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

62,5% українців не підтримують ідею того, щоб президент України Володимир Зеленський балотувався на другий термін. З осені 2021 року ця оцінка зросла на 4%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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За даними соціологів, за другий термін Зеленського виступають лише 30,3% респондентів.

Крім того, думки українців щодо проведення дострокових президентських виборів розділилися майже на 50%. Зокрема, 47,2% підтримують дострокові вибори президента, а 46,5% – не підтримують.

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Як проводили опитування?

Дослідження проходило 20-21 січня методом телефонних інтерв'ю з урахуванням випадкової вибірки мобільних номерів.

Було опитано 1205 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Другий термін Зеленського

26 листопада Зеленський на пресконференції повідомив, що поки не вирішив , чи балотуватиметься на другий термін. При цьому він додав, що визначиться пізніше, спираючись на думку своєї сім'ї та виходячи з підтримки суспільства.

Тоді ж президент розповів, що уряд України опрацьовує питання щодо можливості голосування на виборах онлайн.

Зеленський переконливо виграв президентські вибори в Україні у квітні 2019 року, у другому турі він змагався з президентом Петром Порошенком, який діє на той період. Під час виборчої кампанії Зеленський заявляв, що йде лише на один президентський термін. Чергові вибори президента України мають відбутися у 2024 році.

Раніше ми повідомляли, що українці назвали найкращого прем'єр-міністра України.

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