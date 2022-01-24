Второй срок Зеленского под угрозой

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

62,5% украинцев не поддерживают идею того, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. С осени 2021 года эта отметка выросла на 4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Согласно данным социологов, за второй срок Зеленского выступают лишь 30,3% респондентов.

Кроме того, мнения украинцев о проведении досрочных президентских выборов разделились почти 50% на 50%. В частности, 47,2% поддерживают досрочные выборы президента, а 46,5% – не поддерживают.

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Как проводили опрос?

Исследование проходило 20-21 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

Было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Второй срок Зеленского

26 ноября Зеленский на пресс-конференции сообщил, что пока не принял решение о том, будет ли баллотироваться на второй срок. При этом он добавил, что определится позднее, опираясь на мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.

Тогда же президент рассказал, что правительство Украины прорабатывает вопрос возможности голосования на выборах онлайн.

Зеленский убедительно выиграл президентские выборы в Украине в апреле 2019 года, во втором туре он соперничал с действующим на тот период президентом Петром Порошенко. Во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

Также напомним, поддержка Порошенко растет, а Зеленского – падает: новый президентский рейтинг.