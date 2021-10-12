Відповідальність на Росії: Зеленський і лідери ЄС зробили заяву щодо Донбасу

Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель (в центрі) та Володимир Зеленський засудили дії Росії. Колаж "Сьогодні"

На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою щодо Донбасу і Криму, а також закликали до посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє ОПУ.

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Володимир Зеленський

Глава держави попросив Євросоюз ще сильніше покарати Росію за проведення "виборів" на українських окупованих територіях.

"Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на РФ, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що сьогодні зафіксовано у Спільній заяві. Потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні "виборів" до Держдуми РФ в окупованому Криму й на тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають залишитися й системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим", – сказав він.

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Президент зазначив, що він разом з керівництвом ЄС домовилися подвоїти зусилля для звільнення близько 450 українських бранців.

Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на важливості безпеки на Донбасі, а також засудив незаконну анексію Криму. Він запевнив, що Україна може розраховувати на незмінну підтримку ЄС.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати всі зусилля України у межах двосторонньої та багатосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. Будьте певні, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема в ініціативі "Кримської платформи". Потрібно мобілізувати наші спільні зусилля для безпеки", – підкреслив він.

Урсула фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії теж запевнила в підтримці цілісності і незалежності нашої держави.

"Ми продовжуємо підтримувати повне виконання Мінських угод, ми вітаємо ваші зусилля, ми підтримуємо позицію вашого уряду і ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторону конфлікту", – резюмувала вона.

Саміт Україна ЄС в Києві