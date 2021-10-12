Ответственность на России: Зеленский и лидеры ЕС сделали заявление по Донбассу

Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель (в центре) и Владимир Зеленский осудили действия России. Коллаж "Сегодня"
На саммите Украина-ЕС президент Владимир Зеленский с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением по Донбассу и Крыму, а также призвали к усилению санкций против России.
Об этом сообщает ОПУ.
Владимир Зеленский
Глава государства попросил Евросоюз еще сильнее наказать Россию за проведение "выборов" на украинских оккупированных территориях.
"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая несомненно является стороной конфликта, что сегодня зафиксировано в Совместном заявлении. Необходимость в усилении санкционного давления назрела давно. В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, Севастополе и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека в Крыму", – сказал он.
Президент отметил, что он вместе с руководством ЕС договорились удвоить усилия для освобождения около 450 украинских пленников.
Шарль Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил важность безопасности на Донбассе, а также осудил незаконную аннексию Крыма. Он заверил, что Украина может рассчитывать на неизменную поддержку ЕС.
"Мы будем продолжать поддерживать все усилия Украины в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества для того, чтобы сохранить мировой порядок, основанный на верховенстве права. Будьте уверены, что у вас есть поддержка 27 стран, в том числе в инициативе "Крымской платформы". Нужно мобилизовать наши совместные усилия для безопасности", – подчеркнул он.
Урсула фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии тоже заверила в поддержке целостности и независимости нашего государства.
"Мы продолжаем поддерживать полное выполнение Минских соглашений, мы приветствуем ваши усилия, мы поддерживаем позицию вашего правительства, и мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта", – резюмировала она.
Саммит Украина ЕС в Киеве
- Сегодня в столице Украины проходит 23-й саммит. Киев и Брюссель подписали соглашение об "открытом небе". Этот документ удалось подписать спустя 8 лет после того, как в 2013-м соглашение было одобрено, но тогда его заблокировали.
- Также Зеленский получил прямой ответ о членстве Украины в ЕС от Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен.
- Зеленский призвал ЕС обеспечить сохранение транзита газа через Украину, иначе можно будет потерять 2 млрд долларов.