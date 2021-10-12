Ответственность на России: Зеленский и лидеры ЕС сделали заявление по Донбассу

Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель (в центре) и Владимир Зеленский осудили действия России. Коллаж "Сегодня"

На саммите Украина-ЕС президент Владимир Зеленский с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением по Донбассу и Крыму, а также призвали к усилению санкций против России.

Об этом сообщает ОПУ.

Реклама

Владимир Зеленский

Глава государства попросил Евросоюз еще сильнее наказать Россию за проведение "выборов" на украинских оккупированных территориях.

"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая несомненно является стороной конфликта, что сегодня зафиксировано в Совместном заявлении. Необходимость в усилении санкционного давления назрела давно. В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, Севастополе и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека в Крыму", – сказал он.

Реклама

Президент отметил, что он вместе с руководством ЕС договорились удвоить усилия для освобождения около 450 украинских пленников.

Шарль Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил важность безопасности на Донбассе, а также осудил незаконную аннексию Крыма. Он заверил, что Украина может рассчитывать на неизменную поддержку ЕС.

Реклама

"Мы будем продолжать поддерживать все усилия Украины в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества для того, чтобы сохранить мировой порядок, основанный на верховенстве права. Будьте уверены, что у вас есть поддержка 27 стран, в том числе в инициативе "Крымской платформы". Нужно мобилизовать наши совместные усилия для безопасности", – подчеркнул он.

Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии тоже заверила в поддержке целостности и независимости нашего государства.

"Мы продолжаем поддерживать полное выполнение Минских соглашений, мы приветствуем ваши усилия, мы поддерживаем позицию вашего правительства, и мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта", – резюмировала она.

Саммит Украина ЕС в Киеве