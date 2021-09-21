Как мир отреагировал на незаконные выборы России в Крыму

Европейский Союз, США, Великобритания и другие страны выступили с жесткими заявлениями в адрес России

Запад обрушился с критикой на Россию. Коллаж "Сегодня"

В России состоялись выборы в Государственную Думу, на которых победила путинская партия "Единая Россия". К голосованию незаконно привлекли большое количество украинцев – жителей оккупированных Россией территорий. В связи с этим международное сообщество уже стало заявлять о непризнании результатов российских выборов.

Европейский Союз

В Брюсселе заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма и не признают выборы на оккупированном полуострове.

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"В преддверии выборов усилились репрессии против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей и их возможности получать полную и точную информацию о кандидатах … Решение России привлечь жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины в Государственную Думу, региональные и местные выборы противоречит духу и целям Минских соглашений".

Великобритания

Британский МИД заявил, что действия российской власти по подавлению независимых СМИ и устранению оппозиции противоречат международным обязательствам, которые Россия взяла на себя.

"Великобритания также разочарована чрезмерными ограничениями, которые Россия создала для наблюдателей за выборами, в частности для международных наблюдателей, которые являются главным элементом демократического контроля. Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной, и остается такой по сей день".

США

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В заявлении Госдепа указывается, что использование правительством России законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу реализовать свои гражданские и политические права.

"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

Украина

В МИД Украины заявили, что приезд в оккупированный Крым т.н. российских наблюдателей на выборах в Госдуму РФ никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс на украинском полуострове.

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"Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму. Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс. Партнеры Украины предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова. Никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет", – сказал спикер МИДа Олег Николенко.

Франция

Париж еще накануне выступил категорически против российских выборов на оккупированных территориях Украины.

"Франция не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. Следовательно, Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты голосования в Крыму".

Грузия

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, как следствие, не признает парламентские выборы, состоявшиеся в Крыму 17-19 сентября, поскольку это грубое нарушение международного права и украинского законодательства", – говорится в заявлении.

Турция

Турецкие власти отметили, что Крым – оккупированная Россией часть Украины, поэтому результаты этих выборов не имеют юридической силы.

"Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, которые состоялись 17-19 сентября 2021 также в Крыму, не имеют юридической силы для Турции".

Польша

Польский МИД тоже "наехал" на Россию.

"Министерство иностранных дел считает незаконным проведение "выборов" на незаконно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова... Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Что будет, если выборы в Госдуму РФ не признают

Бывший министр иностранных дел Украины (в 2003-2005 и 2010-2012 годах) Константин Грищенко рассказал в комментарии "Сегодня", что если Украина не признает выборы в Госдуму РФ, то это все равно существенно на отношения с Россией в целом вряд ли повлияет, "хотя бы потому, что этих отношений практически нет на политическом уровне".

"Как можно влиять на то, чего не существует. Во всяком случае, они находятся на том этапе, когда дополнительные заявления уже не влияют на сущность отношений", – сказал он.

Что касается опасений, что в случае непризнания Киевом Госдумы сорвутся и договоренности о транзите газа, Константин Иванович отметил, что это больше отношения в треугольнике Европа-Россия-Украина и под отдаленным, но существенным влиянием США. Поэтому в этом вопросе многое зависит от позиции западных партнеров. Не повлияет решение Украины и на работу российской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, считает дипломат.

"Если мы говорим о парламентском измерении ПАСЕ, то само существование ПАСЕ обуславливается желанием воспитывать страны, которые не дотягивают до уровня развитых демократий. Россия вовсе не дотягивает, и они будут продолжать ее воспитывать. А она, как сложный ученик в школе, будет игнорировать это воспитание и в дальнейшем. Наша позиция на это никак не повлияет", – добавил Грищенко.

Выборы в Госдуму РФ

В России состоялись парламентские выборы. По итогам трех дней голосования победу одержала "Единая Россия", которая набирает 49,82% голосов. Также в российский парламент проходят КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".

Но законно ли побеждает путинская партия? Накануне на выборах в Госдуму заметили манипуляции с явкой избирателей. Так, в некоторых городах РФ и в оккупированном украинском Севастополе происходило что-то странное: по состоянию на 15:00 явка была больше, чем на 18:00. К концу дня общие данные почему-то уменьшались. И это лишь один из эпизодов среди нарушений.

Кроме того, жителям оккупированных районов Донбасса Россия массово раздавала паспорта, чтобы они смогли голосовать, что нарушает законы и украинские, и международные. Людей автобусами принудительно свозили на избирательные участки. Стало известно, что проголосовали не менее 150 тысяч человек.

Напомним, Верховная Рада недавно приняла обращение к международному сообществу не признавать выборы в Госдуму РФ, поскольку оккупанты задействуют украинских граждан.

В свою очередь Европарламент в недавнем докладе призвал ЕС не признавать российский парламент в случае, если выборы пройдут с нарушениями.