Зустріч з "Талібаном" в Москві: Путін прийняв рішення

Путін ще думає, коли зустрічатися з талібами / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Росії на вищому рівні готуються до перших переговорів з ісламістським рухом "Талібан", який захопив владу в Афганістані два місяці тому. Зустріч пройде в Москві 20 жовтня.

Про це повідомив "Інтерфаксу" спецпредставник президента Росії по Афганістану Замір Кабулов.

Реклама

Напередодні, 19 жовтня, має відбутися зустріч "розширеної трійки" щодо Афганістану – США, РФ, КНР і Пакистану, де буде зроблена спроба "виробити спільну позицію по ситуації в Афганістані".

При цьому президент Росії Володимир Путін поки вирішив утриматися від особистого спілкування з урядом ісламістів. Про це повідомив ТАСС з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Очікування

"Ми будемо відверто висловлювати афганській делегації наші претензії, але не в формі вимог, а в формі наради про те, яким чином конструктивно можна було б приступити до вирішення цих завдань", – додав російський дипломат.

Реклама

"Ми не очікуємо ніяких проривних рішень, це процес довгий, еволюційний, ми виходимо з цього розуміння", – сказав Кабулов.

Співпраця стартувала