Встреча с "Талибаном" в Москве: Путин принял решение

Путин еще думает, когда встречаться с талибами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В России на высшем уровне готовятся к первым переговорам с исламистским движением "Талибан", захватившим власть в Афганистане два месяца назад. Встреча пройдет в Москве 20 октября.

Об этом сообщил "Интерфаксу" спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

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Накануне, 19 октября, должна состояться встреча "расширенной тройки" по Афганистану – США, РФ, КНР и Пакистана, где будет предпринята попытка "выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане".

При этом президент России Владимир Путин пока решил воздержаться от личного общения с правительством исламистов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ожидания

"Мы будем откровенно излагать афганской делегации наши претензии, но не в форме требований, а в форме совещания о том, каким образом конструктивно можно было бы приступить к решению этих задач", – добавил российский дипломат.

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"Мы не ожидаем никаких прорывных решений, это процесс долгий, эволюционный, мы исходим из этого понимания", – сказал Кабулов.

Сотрудничество стартовало

В начале октября МИД России заявило, что для их страны весьма актуально экономическое сотрудничество с новыми властями Афганистана.

На прошлой неделе после переговоров делегации США с "Талибаном" представитель новых властей Афганистана назвал переговоры "хорошими" и заявил, что США согласились на предоставление Афганистану гуманитарной помощи , не увязывая ее с официальным признанием режима талибов.

, не увязывая ее с официальным признанием режима талибов. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 29 сентября во время слушаний в Сенате США по поводу вывода американских войск из Афганистана заявил, что армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач.