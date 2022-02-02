"Все закінчиться до 20 лютого у Китаї": Співак дав прогноз про війну в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Війни Російської Федерації з Україною не буде – про це знають усі.

Про це в ефірі "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі Україна 24 заявив політик Дмитро Співак.

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"Розпаковуйте свої валізки. При тому, що не буде війни, знають і ті, й інші, і треті – всі. Всі знають. І українська влада знає, і Велика Британія знає. У них свої завдання", – сказав він.

Росія та Китай

Політик нагадав, що 4 лютого у Пекіні відкривається Олімпіада:

"Все закінчиться з 4 по 20 лютого. Тому що 4 лютого в Пекіні відкривається Олімпіада. І там мають зустрітися Путін і Сі Цзіньпін – ця зустріч має ознаменувати початок підготовки до підписання великого договору між Росією та Китаєм, зокрема у сфері військово-промислового. комплексу".

Дмитро Співак. / Фото: Україна 24

За його словами, проти цього категорично виступають США та Велика Британія, а також їхні європейські союзники – Польща та країни Балтії.

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"Вони займаються своїми справами, своєю зовнішньою політикою. Нагнітається з одного боку, нагнітається з іншого. Все це за рахунок України", – сказав Співак.

Зустріч у Пекіні

29 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не виключає зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Пекіні під час Олімпіади. Повідомлялося, що український лідер також відвідає церемонію відкриття.

У свою чергу прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не має планів з візиту на відкриття зимової Олімпіади у Пекіні.

"Станом на сьогодні у календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", – уточнив Никифоров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський припустив можливість повномасштабної війни у Європі. За словами Зеленського, охочих захопити частину української території очікують високі ризики.

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