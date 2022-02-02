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Войны Российской Федерации с Украиной не будет – об этом знают все.

Об этом в эфире "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" заявил политик Дмитрий Спивак.

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"Распаковывайте свои чемоданчики. При том, что не будет войны, знают и те, и другие, и третьи – все. Все знают. И украинская власть знает, и Великобритания знает. У них свои задачи", – сказал он.

Россия и Китай

Политик напомнил, что 4 февраля в Пекине открывается Олимпиада:

"Все закончится с 4 по 20 февраля. Потому что 4 февраля в Пекине открывается Олимпиада. И там должны встретиться Путин и Си Цзиньпинем – эта встреча должна ознаменовать начало подготовки к подписанию большого договора между Россией и Китаем, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса".

Дмитрий Спивак. / Фото: Украина 24

По его словам, против этого категорически выступают США и Великобритания, а также их европейские союзники – Польша и страны Балтии.

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"Они себе занимаются своими делами, своей внешней политикой. Нагнетается с одной стороны, нагнетается с другой. Все это за счет Украины", – сказал Спивак.

Встреча в Пекине

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Пекине во время Олимпиады. Сообщалось, что украинский лидер, возможно, также посетит церемонию открытия.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Владимира Зеленского нет планов по визиту на открытие зимней Олимпиады в Пекине.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", – уточнил Никифоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны в Европе. По словам Зеленского, желающих захватить часть украинской территории ожидают высокие риски.

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