Все ще "слуга народу"? Разумков опинився в унікальній ситуації

Разумков, виявляється, не виходив з фракції "СН". Колаж "Сьогодні"
Звільнений нещодавно з поста спікера Верховної Ради Дмитро Разумков опинився у дивній ситуації: з одного боку, він ніби і позафракційний, а з іншого – формально може вважатися "слугою народу".
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
На запитання, чи позафракційний він тепер депутат, Разумков не зміг однозначно відповісти. Схоже, його статус не зовсім зрозумілий і йому самому.
"Я свого часу увійшов до фракції" Слуга народу "- 29 серпня 2019 року. Згідно з Регламентом Верховної Ради, голова парламенту не може бути членом будь-якої фракції. Але ніяких заяв про вихід з фракції я не писав, і рішень фракція "Слуга народу" щодо мого виключення не приймала. Ще раз – я не виходив із фракції "Слуга народу". Це унікальна ситуація, такого раніше не було. Оскільки ніяких заяв я не писав, нових заяв на входження мені також писати не потрібно", – сказав депутат.
Він знає, що "слуги" подумують про те, щоб позбавити його депутатського мандата.
"Це буде виглядати досить дивно, м'яко кажучи, і абсолютно незаконно. Хоча, дивлячись на те, що іноді відбувається в нашій державі, я будь-якому розвитку подій не здивуюся. Але це точно легко колегам не дасться", – додав Разумков.
Відставка Разумкова
- 7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади голови ВР. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був призначений Руслан Стефанчук.
- Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям 2019 року, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.
- Журналісти "Сьогодні" з'ясовували, хто готовий забрати Разумкова в свою політсилу.