"Часу більше немає": Ясько розповіла про критичний стан Саакашвілі

Третього президента Грузії намагалися повернути за грати / Колаж "Сьогодні"
Після непритомності при спробі відправити назад у в'язницю третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває у критичному стані. При цьому політику не надають необхідної медичної допомоги, що можна порівняти з тортурами, проте пустили консула України.
Про це пізно увечері 29 грудня повідомила депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.
Тривожне повідомлення
"Після двох днів, коли нікого не пускали до Міхеїла, керівництво в'язниці дозволило пройти до нього українському консулу та одному грузинському політику. Від них ми отримали інформацію, в якому він зараз перебуває стані. Стан критичний. Він майже весь час лежить, у нього неврологічні напади, медичної допомоги не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти", — заявила Єлизавета Ясько.
Також депутат Верховної Ради розповіла, що до Саакашивілі неодноразово застосовувалися тортури.
Ситуація
- Раніше МЗС України закликало Грузію не повертати Саакашвілі назад до в'язниці з військового шпиталю. Київ закликав ставитися до українського громадянина "з повагою та не допускати дій, які несуть загрозу його життю та здоров'ю".
- 27 грудня знаменитого в'язня спробували перевезти назад до в'язниці. Це не вийшло лише тому, що Саакашвілі знепритомнів.
- Вранці 28 грудня Саакашвілі на своєму телеграм-каналі написав, що пережив гіпертонічний криз.
- Тижнем раніше його мама Гіулі Аласанія повідомила, що її син не може нормально рухатися, а також виникли проблеми з очима.
- 29 грудня представник омбудсмена Грузії заявив журналістам, що Саакашвілі поставлено новий діагноз, який поки що не підлягає оголошенню.