"Вакцинувався ковідом": Тищенко видав черговий перл (відео)

Нардеп Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, відповідаючи на запитання про те, яким препаратом він вакцинувався, відповів – ковідом.

"Я хворів на ковід, потім я вакцинувався ковідом", – сказав він ведучій програми "Світське життя" Катерині Осадчій.

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Помітивши здивований погляд інтерв'юера, Тищенко зрозумів, що обмовився, і уточнив, що вакцинувався таки не "ковідом", а препаратом Pfizer.

Він також додав, що як народний депутат і заступник голови фракції "Слуга народу" має подавати приклад.

Дивіться, як це було на відео з 2:37:

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Тищенко та сертифікат

Нещодавно у нардепа запідозрили підробку COVID-сертифіката. До цього Тищенко не хотів показувати документ про зроблене щеплення. За його словами, він отримав паперовий COVID-сертифікат (його нібито не було на той момент у нардепа при собі), а додаток "Дія" у нього не встановлено, він не користується ним. Якщо є потреба, казав Тищенко, він без проблем робить свіжий ПЛР-тест.

Після цього нардеп опублікував QR-код свого сертифіката і навіть погрожував ЗМІ судом, якщо перед ним не вибачаться.

Раніше ми повідомляли, що Тищенко під час пленарного засідання вирішив запропонувати колегам відсвяткувати корпоратив у заміському ресторані Harvest, що на Обухівському шосе у Козині.

Також нагадаємо, пізніше перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висміяв ідею Тищенка. Він зазначив, що його не було у чаті, куди писав Тищенко, відповідно, і запрошення до ресторану він не отримував.