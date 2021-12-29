"Вакцинировался ковидом": Тищенко выдал очередной перл (видео)

Нардеп Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, отвечая на вопрос о том, каким препаратом он вакцинировался, ответил – ковидом.

"Я болел ковидом, потом я вакцинировался ковидом", – сказал он ведущей программы "Светская жизнь" Екатерине Осадчей.

Реклама

Заметив удивленный взгляд интервьюера, Тищенко очевидно понял, что оговорился, и уточнил, что вакцинировался таки не "ковидом", а препаратом Pfizer.

Он также добавил, что как народный депутат и замглавы фракции "Слуга народа" должен подавать пример.

Смотрите, как это было на видео с 2:37:

Реклама

Тищенко и сертификат

Недавно у нардепа заподозрили подделку COVID-сертификата. До этого Тищенко не хотел показывать документ о сделанной прививке. По его словам, он получил бумажный COVID-сертификат (его якобы не было на тот момент у нардепа при себе), а приложение "Дія" у него не установлено, он им не пользуется. Если есть необходимость, говорил Тищенко, он без проблем делает свежий ПЦР-тест.

После этого нардеп опубликовал QR-код своего сертификата и даже пригрозил СМИ судом, если перед ним не извинятся.

Ранее мы сообщали, что Тищенко во время пленарного заседания решил предложить коллегам отпраздновать корпоратив в загородном ресторане Harvest, который находится на Обуховском шоссе в Козине.

Также напомним, позже первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высмеял идею Тищенко. Он отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко, соответственно, и приглашения в ресторан он не получал.