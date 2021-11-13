"Велика трагедія! Замість кордону – ліс і поле": Монастирський заявив про тисячі мігрантів і нуль захисту

Монастирський зараз приділяє багато уваги нашому кордону / Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішній справ України Денис Монастирський назвав "великою трагедією" результати інспекції українсько-білоруського кордону, де є ризик неконтрольованого напливу мігрантів.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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На кордоні

"Я дійсно був на кордоні і бачив прикордонників, Нацгвардію, поліцію. Але я не бачив одного – я не бачив кордону. Насправді ми бачимо поле і ліс з одного боку та поле і ліс з іншого боку. Це велика трагедія! Насправді однією із ознак держави є державний кордон. Має бути побудований державний кордон України – від початку і до кінця", – розповів міністр в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Монастирського, потрібно боронити державний кордон від мігрантів, бо це частина гібридної війни з Російською Федерацією.

"Це штучно спровокована криза. Це криза, спровокована Путіним. І насправді це є частина гібридної війни, яка Україні вже відома і яку вона бачить вже восьмий рік поспіль. Це елемент війни. Ми маємо захищати український кордон в цьому випадку. Не може бути іншої точки зору, бо це гібридна війна. Це тисячі і тисячі людей, яких спрямовують сьогодні до кордонів Європейського союзу", – розповів він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Також глава МВС Денис Монастирський вкотре анонсував будівництво державного кордону з Республікою Білорусь та Російською Федерацією вже у 2022 році.

Ситуація