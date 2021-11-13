"Великая трагедия! Вместо границы – лес и поле": Монастырский заявил о тысячах мигрантов и ноль защиты

Монастырский сейчас уделяет много внимание нашей границе / Коллаж "Сегодня"

Министр внутренний дел Украины Денис Монастырский назвал "великой трагедией" результаты инспекции украинско-белорусской границы, где существует риск неконтролируемого наплыва мигрантов.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" .

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На границе

"Я действительно был на границе и видел пограничников, Нацгвардию, полицию. Но я не видел одного – я не видел границу. На самом деле, мы видим поле и лес с одной стороны и поле и лес с другой стороны. Это великая трагедия! На самом деле одним из признаков государства является государственная граница. Должна быть построена государственная граница Украины – от начала и до конца", – рассказал министр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Монастырского, нужно защищать государственную границу от мигрантов, потому что это часть гибридной войны с Российской Федерацией.

"Это искусственно спровоцированный кризис. Это кризис, спровоцированный Путиным. И на самом деле является частью гибридной войны, которая Украине уже известна и которую она видит уже восьмой год подряд. Это – элемент войны. Мы должны защищать украинскую границу в этом случае. Не может быть другой точки зрения, потому что это гибридная война. Это тысячи и тысячи людей, направляемых сегодня к границам Европейского Союза", – рассказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Также глава МВД Украины Денис Монастырский в очередной раз анонсировал строительство государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией уже в 2022 году.

Ситуация