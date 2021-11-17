"Вагнергейт": Арестович порадив застрелитися усім, хто звинувачує Зеленського і Єрмака

"Президент – патріот, керівник Офісу президента – патріот", вважає Арестович / Колаж "Сьогодні"

У розслідуванні Bellingcat розповіли про найгірший варіант, чому спецоперація із затримання "вагнерівців" зірвалася. Йдеться про прохання голови Офісу президента України Андрія Єрмака перенести плани розвідки через можливе перемирʼя на Донбасі. А тому критикувати Банкову через це не можна, впевнений радник голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович.

Про це він сказав в ефірі "Ток-шоу №1 з Василем Головановим" на телеканалі "Україна 24".

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Необ'єктивне розслідування

За його словами, у розслідуванні Bellingcat нібито зʼясували, що у Володимира Зеленського не відмовлялися від проведення арешту найманців з Росії.

"Жодної відмови від операції. Всього лише відтермінували на пʼять днів, якщо вірити гіршому варіанту, який існує лише зі слів Василя Бурби. Він недоведений. Рік ці люди носяться і розповідають про те, що ця операція американська, турецька, ізраїльська, українська. Про те, що Порошенко санкціонував цю операцію. Про те, що багато було чого вигадано. Люди, які це казали, вони мають застрелитися після цього. Якщо є хоча б маленька честь", – заявив Олексій Арестович в ефірі "Ток-шоу №1 з Василем Головановим" на телеканалі "Україна 24".

Патріоти

В інтерпретації радника голови Офісу президента міжнародна група журналістів нібито показала, що на Банковій – "патріоти".

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"Виходить розслідування, яким так лякали всіх. Що ж вони нам показали? Президент – патріот, керівник Офісу президента – патріот, які кажуть, що треба захоплювати вагнерівців", – переконаний Арестович.

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