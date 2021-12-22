В Україні жінок ставлять на військовий облік: на кого чекає армія

Міноборони хоче поповнити лави нашої армії за рахунок жінок / Колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значиться у ньому до 60 років. Серед таких професій виявилися менеджери, головні бухгалтери та листоноші.

Це випливає із наказу від 11 жовтня 2021 року за № 313, опублікованого днями у реєстрах документів.

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Військовий обов'язок

Перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних складається з близько сотні спеціальностей. Серед них фахівці з:

програмного забезпечення,

комп'ютерних наук,

інформаційних систем та технологій,

системного аналізу,

кібербезпеки,

геодезисти;

архітектори;

бухгалтера;

приватні детективи;

мисливці;

водії;

водолази;

хіміки;

оператори роботів;

спеціалісти з польотів;

авіадиспетчери,

зв'язківці;

листоноші;

метеорологи;

фотографи та ін.

Наказ було опубліковано 17 грудня. З моменту його публікації роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за даними спеціальностями, стали на військовий облік. Також з цього моменту при прийнятті на роботу роботодавці повинні перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік.

Ситуація в армії