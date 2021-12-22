В Україні жінок ставлять на військовий облік: на кого чекає армія

Міноборони хоче поповнити лави нашої армії за рахунок жінок / Колаж "Сьогодні"
Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значиться у ньому до 60 років. Серед таких професій виявилися менеджери, головні бухгалтери та листоноші.
Це випливає із наказу від 11 жовтня 2021 року за № 313, опублікованого днями у реєстрах документів.
Військовий обов'язок
Перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних складається з близько сотні спеціальностей. Серед них фахівці з:
- програмного забезпечення,
- комп'ютерних наук,
- інформаційних систем та технологій,
- системного аналізу,
- кібербезпеки,
- геодезисти;
- архітектори;
- бухгалтера;
- приватні детективи;
- мисливці;
- водії;
- водолази;
- хіміки;
- оператори роботів;
- спеціалісти з польотів;
- авіадиспетчери,
- зв'язківці;
- листоноші;
- метеорологи;
- фотографи та ін.
Наказ було опубліковано 17 грудня. З моменту його публікації роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за даними спеціальностями, стали на військовий облік. Також з цього моменту при прийнятті на роботу роботодавці повинні перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік.
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