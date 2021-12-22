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В Украине женщин ставят на военный учет: кого ждет армия

Ирина Ковальчук
22 декабря, 20:32
Новый документ вступил в силу с 17 декабря

Минобороны хочет пополнить ряды нашей армии за счет женщин / Коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и значится в нем до 60 лет. Среди таких профессий оказались менеджеры, главные бухгалтеры и почтальоны.

Это следует из приказа от 11 октября 2021 года за № 313, опубликованного на днях в реестрах документов.

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Воинская обязанность

Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных состоит из около сотни специальностей. Среди них специалисты по:

  • программному обеспечению,
  • компьютерным наукам,
  • информационным системам и технологиям,
  • системному анализу,
  • кибербезопасности,
  • геодезисты;
  • архитекторы;
  • бухгалтера;
  • частные детективы;
  • стороны;
  • охотники;
  • водители;
  • водолазы;
  • химики;
  • операторы роботов;
  • специалисты по полетам;
  • авиадиспетчеры,
  • связисты;
  • почтальоны;
  • метеорологи;
  • фотографы и др.

Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации работодатели должны будут проконтролировать, чтобы уже работающие на предприятии по данным специальностям женщины встали на военный учет. Также с этого момента при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

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