Разведка Украины пересчитала российских кадровых офицеров в ОРДЛО

После службы на Донбассе они получают медали и повышение по службе

Для Украины давно не секрет, кто командует боевиками на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

На территории временно оккупированного Донбасса постоянно находится от 600 до 800 офицеров и генералов армии России, которые командуют 1 и 2 армейскими корпусами российских оккупационных войск. После такой коммандировки, вернувшись домой, они получают повышение по службе и награды.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

По данным ГУР МО Украины, 1 и 2 армейские корпуса российских оккупационных войск формировались на базе батальонно-тактических групп ВС РФ, зашедших на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года.

"Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, формировавший второй армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20, а затем 8 армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ. Сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков – это действующие офицеры ВС РФ. В октябре-ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 АК. Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно", – рассказал в эфире передачи "Донбасс. Реалии" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Ситуация на Донбассе