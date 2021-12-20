Розвідка України перерахувала російських кадрових офіцерів в ОРДЛО

Після служби на Донбасі вони отримують медалі та підвищення по службі

Для України давно не секрет, хто командує бойовиками на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

На території тимчасово окупованого Донбасу постійно знаходиться від 600 до 800 офіцерів та генералів армії Росії, які командують 1 та 2 армійськими корпусами російських окупаційних військ. Після такого відрядження, повернувшись додому, вони отримують підвищення по службі та нагороди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

За даними ГУР МО України, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формувалися на базі батальйонно-тактичних груп ЗС РФ, що зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року.

"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ. Сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це діючі офіцери ЗС РФ. У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно, – розповів в ефірі передачі "Донбас. Реалії" представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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