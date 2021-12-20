Розвідка України перерахувала російських кадрових офіцерів в ОРДЛО

На території тимчасово окупованого Донбасу постійно знаходиться від 600 до 800 офіцерів та генералів армії Росії, які командують 1 та 2 армійськими корпусами російських окупаційних військ. Після такого відрядження, повернувшись додому, вони отримують підвищення по службі та нагороди.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.
Що відомо
За даними ГУР МО України, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формувалися на базі батальйонно-тактичних груп ЗС РФ, що зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року.
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"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ. Сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це діючі офіцери ЗС РФ. У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно, – розповів в ефірі передачі "Донбас. Реалії" представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
Ситуація на Донеччині
- 20 грудня двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
- Окупанти відкрили пункт пропуску "Оленівка" під Донецьком, який поки що працює на в'їзд та виїзд.
- Про те, що російська армія є в Україні, вже не секрет навіть для жителів РФ. Все завдяки Кіровському районному суду Ростова-на-Дону (РФ), який у своєму вердикті визнав присутність російських військ на окупованій території українського Донбасу.
- Після такого визнання у Кіровському райсуді Ростова-на-Дону розпочалася службова перевірки, оскільки у Кремлі заявили, що судді помилилися – їх там немає, отже, і судового рішення такого бути не може.