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Розвідка України перерахувала російських кадрових офіцерів в ОРДЛО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 грудня, 21:31
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Після служби на Донбасі вони отримують медалі та підвищення по службі
Для України давно не секрет, хто командує бойовиками на Донбасі / Колаж "Сьогодні"
Для України давно не секрет, хто командує бойовиками на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

На території тимчасово окупованого Донбасу постійно знаходиться від 600 до 800 офіцерів та генералів армії Росії, які командують 1 та 2 армійськими корпусами російських окупаційних військ. Після такого відрядження, повернувшись додому, вони отримують підвищення по службі та нагороди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

За даними ГУР МО України, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формувалися на базі батальйонно-тактичних груп ЗС РФ, що зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року.

"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ. Сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це діючі офіцери ЗС РФ. У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно, – розповів в ефірі передачі "Донбас. Реалії" представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Ситуація на Донеччині

  • 20 грудня двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
  • Окупанти відкрили пункт пропуску "Оленівка" під Донецьком, який поки що працює на в'їзд та виїзд.
  • Про те, що російська армія є в Україні, вже не секрет навіть для жителів РФ. Все завдяки Кіровському районному суду Ростова-на-Дону (РФ), який у своєму вердикті визнав присутність російських військ на окупованій території українського Донбасу.
  • Після такого визнання у Кіровському райсуді Ростова-на-Дону розпочалася службова перевірки, оскільки у Кремлі заявили, що судді помилилися – їх там немає, отже, і судового рішення такого бути не може.

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