В Україні розробили систему моніторингу олігархів – Данилов

РНБО розробила систему моніторингу олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є система, яка буде перевіряти українських олігархів. Її створили, щоб швидко вирішувати завдання, коли депутати приймуть закон про олігархів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу.

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"Уже розробили сучасну інформаційно-аналітичну систему головного інституційного центру нашої країни. Вона має систему третього класу найвищого рівня складності. Зможе моніторити всіх людей, які після прийняття закону про олігархів мають бути під системою нашого моніторингу", - сказав Данилов.

Він зазначив, що система має три рівні роботи. Вона може перевіряти:

відкриті документи;

документи для службового користування;

документи з грифом "секретно".

Закон про олігархів