В Украине разработали систему мониторинга олигархов – Данилов

СНБО разработала систему мониторинга олигархов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть система, которая будет проверять украинских олигархов. Ее создали, чтобы быстро решать задачи, когда депутаты примут закон об олигархах.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

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"Уже разработали современную информационно аналитическую систему главного институционального центра нашей страны. Она имеет систему третьего класса высокого уровня сложности. Сможет мониторить всех людей, которые после принятия закона об олигархах должны быть под системой нашего мониторинга", - сказал Данилов.

Он отметил, что система имеет три уровня работы. Она может проверять:

Открытые документы;

Документы для служебного пользования;

Документы с грифом "секретно".

Законо об олигархах