В Україні необхідно посилити права закордонних українців – Яценюк

Яценюк подякував українській діаспорі за підтримку українських інтересів / Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, заявив, що в Україні необхідно розгорнути активну роботу для посилення прав закордонних українців в інших країнах.

Про це він написав у Facebook, після зустрічі з президентом Світового Конгресу Українців Павлом Ґродом.

За його словами, внесок нашої діаспори у державність України – неоціненний, тож потрібно зміцнити їх зв'язки з батьківщиною.

"Пам’ятаймо, що закордонні українці – це невід’ємна і активна частина нашого народу. Це – найвідданіші захисники України у світі. Це також одні з найбільших інвесторів нашої держави", – написав він.

Крім того, Яценюк подякував СКУ за підтримку українських інтересів та її свободи.

"Ціную нашу співпрацю і вірю в її успішне продовження", – заявив Яценюк.

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