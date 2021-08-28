В Украине необходимо усилить права иностранных украинцев – Яценюк

Яценюк поблагодарил украинскую диаспору за поддержку украинских интересов / Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-2016 лет, заявил, что в Украине необходимо развернуть активную работу для усиления прав иностранных украинцев в других странах.

Об этом он написал в Facebook, после встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Павлом Гродом.

По его словам, вклад нашей диаспоры в государственность Украины – неоценим, поэтому нужно укрепить их связи с родиной.

"Помните, что зарубежные украинцы – это неотъемлемая и активная часть нашего народа. Это – преданные защитники Украины в мире. Это также одни из крупнейших инвесторов нашего государства", – написал он.

Кроме того, Яценюк поблагодарил ВКУ за поддержку украинских интересов и его свободы.

"Ценю наше сотрудничество и верю в его успешное продолжение", – заявил Яценюк.

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