Власть
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Имеет принципиальное историческое значение. Яценюк о визите Меркель в Киев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
22 августа, 19:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киев должен беречь дружбу с Берлином и наоборот
Яценюк считает, что все попытки раздуть антизападные настроения работают только в интересах России / Фото: коллаж "Сегодня"
Яценюк считает, что все попытки раздуть антизападные настроения работают только в интересах России / Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в день визита в Киев федерального канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что все попытки раздуть сегодня в Украине антизападные настроения работают только в интересах России.

Реклама

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу поблагодарить госпожу Федерального канцлера за все хорошее, что она сделала для наших отношений и в поддержку Украины. История все расставит на свои места. Роль Ангелы Меркель в защите нашего государства имеет принципиальное историческое значение", – написал Яценюк.

Он обратил внимание на то, что вероятно это последний визит Меркель в Украину в качестве канцлера Германии.

"Это не означает, что в рамках моего сотрудничества с госпожой Меркель или немецкими партнерами не было принципиальных дискуссий и разногласий. Я был и остаюсь убежденным, что попытки Берлина "понять" Путина – бесполезны, "Северный поток 2" – это стратегическая ловушка для Европы , а реализация всевозможных "формул", которые в рамках мирного процесса уравновешивают жертву и агрессора, обречены на провал", – подчеркнул он.

В то же время, Яценюк различает борьбу с врагом и агрессором и дискуссию с партнерами. А все попытки раздуть антизападные настроения работают только в интересах России.

"Каковы бы ни были споры, Киев должен беречь дружбу с Берлином и наоборот. Госпожа Меркель пыталась действовать именно по этой формуле. Все лучшее, что творит наши совместные двусторонние достижения, необходимо брать в будущее и двигаться вперед", – написал Арсений Яценюк.

Читайте также:

Меркель в Украине

  • На следующий день после визита, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока неизвестно, примет ли Меркель участие в праздновании Дня Независимости Украины 24 августа.
  • Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.
  • А самой Меркель в высшей должности осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер ФРГ.
Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
1 003 случая за сутки
Подробнее
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять