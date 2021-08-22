Имеет принципиальное историческое значение. Яценюк о визите Меркель в Киев

Киев должен беречь дружбу с Берлином и наоборот

Яценюк считает, что все попытки раздуть антизападные настроения работают только в интересах России / Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в день визита в Киев федерального канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что все попытки раздуть сегодня в Украине антизападные настроения работают только в интересах России.

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Об этом он написал в Facebook.

"Хочу поблагодарить госпожу Федерального канцлера за все хорошее, что она сделала для наших отношений и в поддержку Украины. История все расставит на свои места. Роль Ангелы Меркель в защите нашего государства имеет принципиальное историческое значение", – написал Яценюк.

Он обратил внимание на то, что вероятно это последний визит Меркель в Украину в качестве канцлера Германии.

"Это не означает, что в рамках моего сотрудничества с госпожой Меркель или немецкими партнерами не было принципиальных дискуссий и разногласий. Я был и остаюсь убежденным, что попытки Берлина "понять" Путина – бесполезны, "Северный поток 2" – это стратегическая ловушка для Европы , а реализация всевозможных "формул", которые в рамках мирного процесса уравновешивают жертву и агрессора, обречены на провал", – подчеркнул он.

В то же время, Яценюк различает борьбу с врагом и агрессором и дискуссию с партнерами. А все попытки раздуть антизападные настроения работают только в интересах России.

"Каковы бы ни были споры, Киев должен беречь дружбу с Берлином и наоборот. Госпожа Меркель пыталась действовать именно по этой формуле. Все лучшее, что творит наши совместные двусторонние достижения, необходимо брать в будущее и двигаться вперед", – написал Арсений Яценюк.

Меркель в Украине

На следующий день после визита, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока неизвестно, примет ли Меркель участие в праздновании Дня Независимости Украины 24 августа.

Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

А самой Меркель в высшей должности осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер ФРГ.

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