У США пригрозили РФ ядерним ударом у разі нападу на Україну

Сенатор Роджер Вікер. Фото: колаж "Сьогодні"
Сенатор Республіканської партії, член комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер сказав, що США не можуть виключати жодних варіантів відповіді на агресію Росії в Україні, включаючи відправку наземних військ або навіть ядерний удар.
Про це повідомляє Independent.
"Військові дії можуть означати, що ми стоятимемо разом з нашими кораблями в Чорному морі, і ми обрушимо руйнування на російський військовий потенціал. Це могло означати це. Це могло означати, що ми беремо участь, і я не виключаю цього, я не виключаю присутності американських військ на землі. Ми не виключаємо застосування ядерної зброї першим", – сказав сенатор.
Представник Офісу сенатора підтвердив у телефонній розмові з виданням, що сенатор вважає, що президент Джо Байден не повинен унеможливлювати військові дії для захисту України, хоча вони попередили, що висловлювання про ядерну зброю відносяться до політики США в цілому, а не конкретно до українського конфлікту.
США допоможуть Україні
- Нещодавно телеканал CNN дізнався від своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над відправкою військових радників та додаткової зброї України на тлі російської небезпеки.
- Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.
- А в Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги нашій країні.