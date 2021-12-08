В США пригрозили РФ ядерным ударом в случае нападения на Украину

Сенатор Роджер Уикер. Фото: коллаж "Сегодня"

Сенатор Республиканской партии, член комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер сказал, что США не могут исключать никаких вариантов ответа на агрессию России в Украине, включая отправку наземных войск или даже ядерный удар.

Об этом сообщает Independent.

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"Военные действия могут означать, что мы будем стоять вместе с нашими кораблями в Черном море и мы обрушим разрушения на российский военный потенциал. Это могло означать это. Это могло означать, что мы участвуем, и я не исключаю этого, я не исключаю присутствие американских войск на земле. Мы не исключаем применение ядерного оружия первым", – сказал сенатор.

Представитель Офиса сенатора подтвердил в телефонном разговоре с изданием, что сенатор считает, что президент Джо Байден не должен исключать возможность военных действий для защиты Украины, хотя они предупредили, что высказывания о ядерном оружии относятся к политике США в целом, а не конкретно к украинскому конфликту.

США помогут Украине