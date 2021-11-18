Вторгнення в Україну буде трагічною помилкою: США та Британія попередили Росію

США стежать за діями Росії біля кордону України Фото: колаж "Сьогодні"
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США продовжують стежити за діями військових РФ біля кордонів з Україною, але не можуть до кінця розгадати плани Москви. Також він закликав Росію діяти відкрито і не приховувати своїх намірів.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо нарощування військової присутності (Росії. – Ред.) на кордоні з Україною: ми дуже уважно стежимо за цим, і я регулярно, часто контактую з головою Європейського командування ЗС США генералом Тодом Уолтерсом", - сказав Остін.
Він зазначив, що США не можуть точно визначити наміри Москви стосовно України.
"Я закликаю Росію бути більш транспарентною з приводу того, що вона збирається робити, і робити кроки відповідно до Мінських домовленостей", – додав міністр.
Глава Пентагону підкреслив, що підтримка Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною.
Окрім того, підтримку висловив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну було б трагічною помилкою.
Як повідомляє The Guardian, Джонсон відповідав на запитання, що ще Великій Британії потрібно зробити, щоб захистити Польщу та Україну від Росії.
За словами британського прем'єра, це два різні випадки, тому що Польща має гарантію безпеки від НАТО, а Україна ні. Але важливо, щоб усі сторони розуміли ціну прорахунку на кордоні.
"Я думаю, що було б трагічною, трагічною помилкою з боку Кремля вважати, що військовим авантюризмом можна щось виграти", – сказав глава британського уряду.
Війська РФ на кордоні з Україною
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
- Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Також, за даними Bloomberg, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.
- У Великій Британії заявили про готовність направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.