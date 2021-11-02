У Раді посилили карантин: що зміниться для депутатів

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На позачерговому засіданні Верховна Рада 279 голосами ухвалила постанову №6154 , згідно з яким, у зв'язку з карантином, змінюються правила допуску до парламенту.

Для входу в Раду потрібна наявність:

Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;

іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;

негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);

довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином.

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Ситуація з коронавірусом у Раді