В Раде ужесточили карантин: что изменится для депутатов

В Раде будут вакцинировать от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
На внеочередном заседании Верховная Рада 279 голосами приняла постановление №6154, согласно которому, в связи с карантином, изменяются правила допуска в парламент.
Для входа в Раду необходимо наличие:
- Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;
- иностранного Covid-сертификата о вакцинации;
- отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);
- справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).
Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в ходе Согласительного совета рассказал, как проходит в парламенте подготовка к усилению мер безопасности в связи с карантином.
Ситуация с коронавирусом в Раде
- По словам нардепа Михаила Радуцкого политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает. В свою очередь глава парламента Руслан Стефанчук рассказал, что количество вакцинированных народных депутатов будет известно после мониторинга COVID-сертификатов, которые будут проверяться при допуске в здание Верховной Рады.
- В данный момент в Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.
- По состоянию на 1 ноября, коронавирусом болеют семь народных депутатов и 21 работник Аппарата Верховной Рады.