В Раде ужесточили карантин: что изменится для депутатов

В Раде будут вакцинировать от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

На внеочередном заседании Верховная Рада 279 голосами приняла постановление №6154, согласно которому, в связи с карантином, изменяются правила допуска в парламент.

Для входа в Раду необходимо наличие:

Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;

иностранного Covid-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в ходе Согласительного совета рассказал, как проходит в парламенте подготовка к усилению мер безопасности в связи с карантином.

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Ситуация с коронавирусом в Раде