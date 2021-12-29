У прокуратурі підтвердили один момент у підозрі Порошенку

Прокуратура надіслала копію підозри Порошенку до парламенту. Колаж "Сьогодні"
Офіс генерального прокурора повідомив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука про підозру народного депутата Петра Порошенка у державній зраді.
Про це УНН підтвердили у прокуратурі.
В ОГП зазначили, що скерували до Ради відповідного листа. Також, через неявку Порошенка до ДБР, копію підозри та пам'ятку про процесуальні права й обов'язки підозрюваного було передано в апарат парламенту.
"Виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив голову Верховної Ради України про повідомлення про підозру народному депутату відповідним листом, надісланим безпосередньо 20 грудня 2021 року", – повідомили у прокуратурі.
А в чому, власне, проблема?
Напередодні нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявляла про нібито порушення прокуратурою закону в процесі оголошення підозри Порошенку.
"Стаття 482-2 КПК України вимагає... "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це голову Верховної Ради України", – написала вона у Facebook.
Навіть більше, за її словами, станом на ранок 28 грудня Стефанчук не отримував повідомлення щодо підозри Порошенку і минуло вже набагато більше часу, ніж 24 години.
Підозра п'ятому президентові
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т. зв. "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення до України. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
- Також Порошенко готує відповідь Зеленському щодо підозри у держзраді. П'ятий президент України залишив послання для влади – обіцяє про все поговорити.