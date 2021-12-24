У Польщі допустили появу стіни на кордоні з Україною

Поки влада Польщі зміцнює ділянки, через які намагаються прорватися нелегали із Білорусі / Колаж "Сьогодні"
Польща, яка цього року зіткнулася з міграційною кризою, розглядає варіант доведення захисного паркану від білоруського кордону до України. Про це розповів віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю Gazeta Polska Codziennie.
Причини
"Я не виключаю, що вже створену огорожу на кордоні з Білоруссю треба буде зміцнити та продовжити до кордону з Україною", – сказав політик.
Він упевнений, що заворушення та агресія на польсько-білоруському кордоні триватимуть ще кілька років.
"Ми не знаємо, в якому напрямку піде ця агресія, якою моделлю підуть росіяни, тому що вони стоять за нею. Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні ми не маємо чіткої вказівки", – зазначив Ярослав Качинський.
При цьому політик вважає, що зараз наставала нова фаза агресії Кремля, коли там вирішили, що зараз добрий час для завершення задуманого.
Ситуація
- Починаючи з літа Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців, заздалегідь звезених на літаках білоруських, російських та турецьких авіакомпаній.
- Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.
- 21 грудня стало відомо, що білоруські спецслужби почали використовувати новий спосіб перекидання нелегальних мігрантів через кордон ЄС.
- 11 грудня півсотні мігрантів намагалися прорватися через польсько-білоруський кордон. Вони кидали у бік польських силовиків каміння, постраждав один військовослужбовець. Про це повідомляє у Твітері Прикордонна служба Польщі.
- У середині грудня стало відомо штурмом на білорусько-польському кордоні керує заступник голови Прикордонного комітету Білорусі генерал-майор Роман Подліньов.
- При цьому в Мінську заявляють, що в ситуації, що склалася, винен виключно Захід, у якого немає ні грама співчуття до бідних мігрантів. В листопаді Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, жителів країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.